TEB, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile iş birliği yapacak

TEB, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile çiftçiler başta olmak üzere tarım sektöründeki tüm paydaşların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla iş birliği yapacak. TEB, TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilere finansman desteği sağlarken, müşterilerine de banka hesaplarından Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) alış satış imkanı sunacak.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), çiftçiler başta olmak üzere tarım sektöründeki tüm paydaşların finansmana erişiminin kolaylaşması amacıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile iş birliğine imza attı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında TEB, TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilere sahip oldukları Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) karşılığında finansman desteği sağlarken, bireysel yatırım yapmak isteyen müşterilerine banka hesaplarından ELÜS alış satış imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, banka olarak uzun süredir KOBİ ve Tarım Bankacılığı alanlarında sundukları ürün ve hizmetlerle hem ülke tarımının gelişmesi hem de üreticilere destek olmak için çalıştıklarını belirtti.

Cengiz, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ilgili ürünlerde süreç ve altyapı hizmetleriyle yatırımlarını sürekli güncellediklerini, tarım sektörü iş birlikleriyle etkilerini her geçen gün büyüttüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, TÜRİB ile kuruluşundan bu yana devam eden iş birliğimizi bir üst düzeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Milli gelir, ihracat ve istihdama katkısı yüksek, önemi her geçen gün daha da artan tarım sektörümüzün desteklenmesi bankamızın en öncelikleri arasında yer alıyor. ELÜS alım satım işlemlerinin 2019'da TÜRİB'in kuruluşuyla birlikte tek çatı altında toplanması ve tüm yatırımcıların ELÜS alım satımı yapabilmesine imkan sağlanmasıyla birlikte, ELÜS'lerin bir yatırım aracı ve finansman aracı olarak yaygınlaşması ve böylece sektörel derinliğin sağlanması konusunda önemli bir adım atıldı. Lisanslı depoculuk sistemi kurumsal alt yapısıyla tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırıyor, ürün piyasalarının gelişmesine ve fiyat istikrarına katkı sunuyor. TEB olarak biz de TÜRİB aracılığıyla üretici, tüccar ve sanayicilerimize sahip oldukları ELÜS karşılığında finansman desteği ve bireysel yatırım yapmak isteyen müşterilerimize bankamız hesaplarından ELÜS alış satış imkanı sunuyoruz."

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali de "Borsamız çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım üretimi için ürünlerini daha etkin şekilde pazarlamalarını, finansmana daha kolay erişmelerini ve ileri tarihli fiyat oluşumu için tarım emtiası üzerine vadeli işlem piyasasının kurulmasını sağlayarak tarım sektörünün ve ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesi için önemli bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.