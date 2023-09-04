TEB Kampanyasıyla iPhone 14, Apple Watch 8 veya Airpods Pro Kazanma Şansı

TEB, CEPTETEB Mobil kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, kullanıcılar çeşitli işlemler yaparak iPhone 14, Apple Watch 8 veya Airpods Pro kazanma şansı elde edebiliyorlar.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) kampanyası kapsamında CEPTETEB Mobil üzerinden işlem yapan mevcut ve yeni müşteriler, iPhone 14, Apple Watch 8 veya Airpods Pro hediyelerinden birini kazanma fırsatı yakalıyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, banka, mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB mobil kullanıcılarına özel yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, CEPTETEB Mobil'de yer alan kampanyalar sekmesinden "Katıl" butonuna tıklayarak CEPTETEB Mobil'i ücretsiz olarak indirip uygulama üzerinden yeni müşteri olanlara 3, diğer banka hesaplarını uygulamaya ekleyenlere 2 çekiliş hakkı tanınıyor. CEPTETEB Mobil üzerinden kredi kartı başvurusu yaparak 1, otomatik fatura talimatı vererek 1, QR ile para çekerek 1, yatırım hesabı açarak 1 ve "Kolay Adres" tanımlayarak 1 çekiliş hakkı olmak üzere toplamda 10 çekiliş hakkı elde edilebiliyor.

30 Eylül'e kadar geçerli kampanya kapsamında CEPTETEB mobil kullanıcıları ve ilk defa müşteri olanlar, mobil uygulama üzerinden yaptıkları işlemlerle 3 adet iPhone 14, 5 adet Apple Watch 8 veya 15 adet Airpods Pro'dan birini kazanma şansını yakalayacak.

Kullanıcılar, CEPTETEB Mobil'den görüntülü görüşme yaparak veya https://www.cepteteb.com.tr adresindeki "Müşteri Ol" kısmında yer alan formları doldurarak hızlıca CEPTETEB müşterisi olabiliyor.