TEB'den ikinci çeyrekte 7,026 milyon TL net kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2023'ün ikinci çeyreğinde 7,026 milyon TL net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, 2023 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 30 Haziran 2023 itibarıyla TEB'in aktif toplamı 333 milyar TL olurken, net karı 7,026 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB'in kredileri, toplam aktiflerinin yüzde 50,4'ünü oluşturdu. Bankanın toplam kredileri, yılın ikinci çeyreğinde 167,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 234,9 milyar TL oldu. TEB'in öz kaynakları 30,7 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12'nin üstünde, yüzde 19,49 olarak gerçekleşti.

Banka, 2023 ilk yarısında bireysel bankacılıkta 300 binden fazla müşteri edinimi sağladı. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan gerçek ve tüzel müşterilerini kurdaki değişimlere karşı korumak amacıyla "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesap", "Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap", "Altın Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap" ve "YUVAM Hesap'" ürünlerini aktif şekilde sunmaya devam etti. Tasarrufu ön planda tutmaya devam eden TEB, birikimi olan müşterilerini kur riskine karşı korurken, yabancı para mevduatı olan müşterilerini de TL birikimi yapmaya teşvik etti.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına diledikleri yerde ve diledikleri anda pratik çözümler üreten TEB, esnek vade ve taksit seçenekleri sunan dijital ihtiyaç kredileri ile ekonomiye desteğini sürdürdü. TEB, bankacılık işlemlerine erişimi kolaylaştırarak her 10 krediden 9'unu dijital kanalları üzerinden kullandırırken, her 3 müşterisinin 1'ini dijital kanallarıyla edindi. Bireysel müşterilerden sonra gerçek ticari müşterileri için de dijitalden görüntülü görüşme ile CEPTETEB İŞTE üzerinden müşteri olma sürecini hayata geçirdi. Bunun yanı sıra KOBİ ve kurumsal müşterileri için, kredilerden dış ticarete kadar birçok finansman ihtiyaçlarını dijital kanallardan karşılamaları için geliştirme çalışmalarına devam etti.

Banka, CEPTETEB'lilerin geleceklerine değer katan yatırım ürün ve hizmet geliştirmelerini günlük yayımladığı "Yatırım Strateji Raporları" ile desteklerken, CEPTETEB Süper üzerinden TEB Yatırım Prime hızlı geçiş özelliğini müşterilerinin kullanımına sundu. Artık yatırım hesabı sahipleri, CEPTETEB Mobil'e giriş yaptıktan sonra TEB Yatırım Prime'a geçiş yaparken tekrar giriş yapma ihtiyacı duymuyor. Ayrıca, farklı risk profillerine sahip müşterileri için uygun yatırım çözümleri sunmaya devam eden TEB, birikimlere hem faiz kazandıran hem de yatırım fonu ile değerlendiren ürünü Mevdufon Hesap açılışlarını CEPTETEB Mobil'e taşıdı.

Farklı finansman modelleri ile kadın iş sahiplerine destek

TEB, Kadın Bankacılığı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme için kadın işletme sahiplerinin ve girişimcilerin iş dünyasındaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Kadın işletme sahiplerine finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetleriyle desteğini sürdüren TEB'in bu alanda kullandırdığı nakit kredi hacmi 2023'ün ilk yarısında, yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 16 arttı. TEB Kadın Bankacılığı yılın ilk yarısında yaklaşık bin kadın iş sahibine 570 milyon TL tutarında finansman sağladı. 50 milyon avro tutarında EBRD TurWIB 2 kaynağı için de sözleşmeye imza atan TEB, 2023 yılı içerisinde farklı finansman modelleri ile kadın iş sahiplerini desteklemeye devam edecek.

2012 yılından bu yana TEB Aile Akademisi ile bireylere temel finansal okuryazarlık konuları hakkında eğitimler veren TEB, UNICEF, MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birlikleri, belediyeler, üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla 11 yıldır yaklaşık 21 milyon bireye ulaştı ve birçok ödüle layık görüldü. TEB Aile Akademisi finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında 2020 yılından itibaren 10'dan fazla sektörde, 50'den fazla kurumun 30 bini aşkın çalışanına eğitimler verildi. 2023 yılında 10 farklı sektörden 15'ten fazla kuruma eğitim verildi ve yalnızca bu eğitimlerle 8 bini aşkın bireye ulaşıldı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ile işbirliği sözleşmesi yapılarak bir milyondan fazla öğretmene, öğretmen yetiştirme ve geliştirme platformu (ÖBA) üzerinden dijital finansal okuryazarlık eğitimleri sunuldu. 2023 yılı ilk yarısında 10 bini aşkın öğretmen bu eğitimleri tamamladı.

TEB, 2023 yılı ikinci çeyreğinde de müşteri deneyimini iyileştirmeyi tüm süreç ve faaliyetlerinin merkezine alarak yaklaşık 57 bin müşterisini dinledi. TEB, müşterilerin geribildirimlerini, isteklerini, memnuniyet seviyelerini anlamak ve bu alanlardaki değişimleri analiz etmek için anlık olarak, müşterilerin yaptığı işlemlerden tetiklenen "işlem bazlı" anket yöntemi kullanıldı. Ayrıca TEB müşterilerine her ay iki adet tematik anket yaparak, farklı müşteri gruplarının davranış biçimlerini inceleyerek, süreçlerini geribildirimler doğrultusunda geliştirmek için çalıştı ve müşteri memnuniyetini tüm kanallarda ölçmeye devam etti.

Esnaf ve işletmelerin iş yerlerinde günlük ticaretlerine devam ederken, bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri ve sorunsuz bir dijital bankacılık deneyimi yaşayabilecekleri CEPTETEB İŞTE uygulaması zenginleştirildi. Senet ödeme, belgelere dijital onay verme gibi pek çok özellik uygulama içinde geliştirilerek müşterilerin kullanımına sunuldu. Müşterilerin, gerekli tüm yasal belgeleri dijital olarak onaylayarak, kredi taleplerini saniyeler içerisinde cevaplandıran Dijital Kredi sayesinde ihtiyaç duydukları finansmana zahmetsizce ulaşmaları imkanı verildi. Müşteri olmayan gerçek ticari statüdeki KOBİ ve esnafların da görüntülü görüşme yardımıyla CEPTETEB İŞTE üzerinden kısa sürede müşteri edinilerek, tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmaya başlaması sağlandı.

BNP Paribas'ın küresel ağının bir parçası olarak ihracatçı müşterilerine güçlü yurt dışı muhabir ağı ve dış ticaret uzmanı müşteri temsilcileri ile müşterilerine uygun vade ve avantajlı maliyetlerle finansman imkanları sağlayan TEB, müşterilerinin EXİM ve TCMB kaynaklı kredilere erişimine etkin biçimde aracılık etmeye devam etti. İhracatı Geliştirme AŞ ile yapılan protokol kapsamında TEB KOBİ Bankacılığı 2023 ikinci çeyrekte de ihracatçı KOBİ'lere ayrıcalıklı finansman paketleri sunarak bu alandaki desteğini kesintisiz sürdürdü.

TEB Girişim Bankacılığı, teknoloji firmalarına desteklerini sürdürdü

TEB Girişim Bankacılığı, teknoloji firmalarına yönelik desteklerini yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü. KOSGEB ile ortak çağrıya çıkılan İleri Girişimci Destek Programı'nın eğitimleri ODTÜ Cozone'da gerçekleştirildi. Fransa girişim ekosistemi partnerlerinden La French Tech ile gerçekleştirilen ortak etkinlikte TİM-TEB Girişim Evi'nde yer alan firmalara startup vizesi ve fırsatlarla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. Girişimcilerin, teknoparkların ve kamu kuruluşlarının katıldığı Girişim'23 fuarında TİM-TEB Girişim Evi girişimcileri de stant alanları ile yer aldılar. Yine ikinci çeyrekte TİM-TEB Girişim Evi girişimcileri ile iştirak şirketleri, bir araya gelerek potansiyel iş fırsatlarını konuştu.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı, müşterilerinin sürdürülebilirlik dönüşümlerini desteklerken, dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri finansman olanaklarının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdü. TEB, EBRD ile Ticareti Destekleme Programı kapsamında iş birliği anlaşmasını 100 milyon dolara taşıdı. Bu anlaşma, TEB'in dış ticaret işlemlerini çeşitlendirmesine, mevcut limitleri artırmasına, ihracatçı ve ithalatçılara daha uzun vadeler sunmasına imkan sağlarken, anlaşma çerçevesinde yeşil dış ticaret işlemleri gerçekleştirildi.

TEB, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunurken; ekonomiye ve topluma değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalar yapmaya, toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için desteklemeye devam etti. "İyi ve örnek banka" anlayışıyla sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan TEB, 2023 ikinci çeyrekte "Ya Sonra? Sürdürülebilir Bir Dünya" adlı yeni bir kampanya başlattı. "Ya Sonra? Sürdürülebilir Bir Dünya" video serisinde, alanında uzman isimler teknolojiyi, tarımı, mimariyi, modayı ve hayatı sürdürülebilir kılmanın yollarını ele aldı.

Video serisinde, toplumun sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artırılması ve daha iyi bir gelecek için hayatın nasıl daha sürdürülebilir hale getirilebileceği hakkında daha fazla konuşulması amaçlandı. Nisan ayı itibarıyla dijital medya platformlarında yayına giren kampanya, 5 videoluk bir seriden oluşuyor.

TEB'e yılın ikinci çeyreğinde ödül

TEB Özel Bankacılık, World Finance Bankacılık Ödülleri 2023'te "Türkiye'deki En İyi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu. 5 yıldır üst üste kazandığı bu ödülle TEB Özel Bankacılık, istikrarlı performansını uluslararası platformlarda da kanıtlamış oldu.

Global Finance dergisinin 2023 yılı için gerçekleştirdiği Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları değerlendirmesinde, TEB, "Türkiye'nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası" oldu.

TEB, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından, bu yıl 10. kez "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" seçildi.