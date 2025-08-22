TEB Arval'in desteğiyle "2025 yılı Mobilite ve Filo Barometresi" sonuçları yayımlandı

Kurumlara operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval'in desteğiyle gerçekleştirilen "2025 yılı Mobilite ve Filo Barometresi" araştırma sonuçları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de filo sektörünün durumunu ve mobilite trendlerinin gelişimini değerlendirmek üzere, Ipsos tarafından Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika bölgelerindeki 28 ülkede yapılan araştırma paralelinde toplam 8 bin 61 filo karar vericisiyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Şirketlerin büyüklüğü, çalışan sayısı ve faaliyet gösterdiği sektörler gözetilerek gerçekleştirilen araştırmada, kısa vadeli değişimlerin piyasa üzerindeki etkileri, sektör beklentileri ve mobilite alanındaki gelişmelerin sektör üzerindeki etkisi baz alındı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de bu yıl itibarıyla filo yönetimi ve mobilite alanında "çevresel sürdürülebilirlik", "maliyet verimliliği" ve "çalışan memnuniyeti" olarak üç temel dönüşüm alanı öne çıkıyor.

Türkiye'de şirketlerin yüzde 54'ü, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, binek araç filosunu elektrikli ve hibrit enerji teknolojilerinin (BEV, PHEV, HEV) kullanımı açısından dönüşüme açık görünüyor. Bu sonuç, daha çevreci ve enerji verimli araçların gelecek yıllarda filo yönetiminde yaygın hale geleceğine ilişkin ipuçları veriyor.

Şirketlerin yüzde 47'si gelecek üç yıl içinde operasyonel kiralamayı artırarak maliyetlerini optimize etmeyi hedeflerken, yüzde 29'u filolarına ikinci el araçları da dahil ederek, maliyet verimliliği sağlamayı planlıyor. Bu eğilim, filo yönetiminde ekonomik sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazanacağına işaret ediyor.

Çalışan memnuniyetini artırmak adına mobilite politikaları ve çözümleri geliştirmeyi planlayan şirketlerin yüzde 32'si temel motivasyonlarının yetenek işe alımı ve çalışan bağlılığı gibi İK ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. Bu da çalışan deneyimine verilen önemi ortaya koyuyor.

Şirketlerin yüzde 93'ü üç yıl içinde filolarını koruyacağını ya da büyüteceğini öngörüyor

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 93'ü filoların gelecek üç yıl içinde büyüyeceğini ya da sabit kalacağını öngörüyor. Bu rakamın yüzde 57'si filosunu koruyacağını, yüzde 35'i ise filosunda büyüme olacağını tahmin ediyor. Aynı oran Avrupa'da yüzde 67 ve yüzde 24 olmak üzere toplamda yüzde 91, dünya genelinde ise yüzde 64 ve yüzde 27 olmak üzere toplamda yüzde 91 olarak görüldü.

Türkiye, filo büyümesi açısından Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme beklentisine sahip olurken, bu da Türkiye pazarını filo yatırımlarında daha dinamik hale getiriyor.

Bu yıl filolarında artış bekleyen şirketlerin yüzde 78'i, şirketleri büyüdüğü ve şirket aracı gerektiren yeni bir faaliyet geliştirildiği için filolarını büyütmeyi planlıyor. Aynı oran hem Avrupa hem de dünya genelinde yüzde 73 olarak görülüyor.

Şirket araçlarını finanse etmede en çok tercih edilen yöntemin yüzde 30 ile operasyonel kiralama olduğu görünüyor. Bu oranı yüzde 28'le finansal kiralama, yüzde 15'le kredi kullanımı, yüzde 24'le peşin satın alım takip ediyor. Avrupa genelinde ve dünyada operasyonel kiralama yüzde 27 olarak gerçekleşiyor.

Türkiye'de Avrupa ve dünya verilerine göre operasyonel kiralama tercihi, filo finansmanında öncü yöntem olarak dikkati çekiyor. Ayrıca araştırmaya katılan Türk şirketlerinin yüzde 47'si, filo finansmanı için operasyonel kiralama modeline geçmeyi ya da finansman modelinde operasyonel kiralamanın ağırlığını artırmayı planlıyor.

Gelecek hibrit ve elektrikli araçlarda

Türkiye'de şirketlerin yüzde 54'ü halihazırda hibrit (HEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve bataryalı elektrikli araç (BEV) tiplerinden en az birini filolarında bulunduruyor ve gelecek üç yıl içinde bulundurmayı düşünüyor.

Alternatif enerji teknolojilerinin kullanımı hakkında elde edilen bilgilere göre, bu yıl Türkiye'de binek araç sahibi şirketlerin yüzde 59'u yakıt giderlerini azaltmak için halihazırda bu teknolojileri kullanmayı düşünüyor. Diğer kullanım nedenlerinin ise yüzde 42 ile çevresel etkilerinin daha düşük olması ve yüzde 32 ile çalışanların talepleri olduğu belirtiliyor.

Ayrıca şirketler elektrikli araçlara geçişte şarj stratejilerinin geliştirilmesine yatırım yapıyor. Görüşme yapılan şirketlerin yüzde 89'u halka açık şarj, evde şarj veya iş yerinde şarj politikalarından en az birini uyguluyor veya gelecekte bir politika oluşturmayı planlıyor.

Türkiye'de şirketlerin yüzde 49'u halihazırda en az bir mobilite politikasını veya çözümünü kullanıyor ya da gelecek üç yıl içinde kullanmayı hedefliyor. Bu durumun Avrupa ülkelerinde yüzde 71, dünya genelinde ise yüzde 73 olduğu görülüyor.

Bu yıl Türkiye'de şirketlerin yüzde 37'si mobilite politikalarını uygulamaya koymalarının temel sebebinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) politikaları olduğunu ifade ediyor. Bunun dışında çalışanların özel isteklerine cevap vermek yüzde 35, yetenek işe alımı, çalışanları elde tutma ve bunun gibi insan kaynaklarıyla ilgili ihtiyaçlar yüzde 32 olarak belirtiliyor.

Türkiye'de şirketlerin yüzde 53'ü filolarının tamamı veya bir kısmı için bağlantılı araçlara sahip bulunuyor. Bu şirketlerin yüzde 30'unun bağlantılı binek araçları ve yüzde 36'sının bağlantılı hafif ticari araçları olduğu belirtiliyor.

Ülkede bağlantılı araçlara sahip şirketlerin yüzde 57'si araç takip sistemleri sayesinde araçtan gelen verileri halihazırda kullanıyor veya gelecek üç yıl içinde kullanmayı planlıyor.

Türkiye'deki şirketlerin yüzde 29'u alternatif enerji teknolojilerinin uygulanmasının, yüzde 25'i ise uzun araç teslim sürelerinin yönetilmesinin gelecek üç yıl içinde filo yönetimi için en önemli zorluk olduğunu ifade ediyor.