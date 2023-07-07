TEB Arval'dan Elektrikli Araçlar İçin Kolay Geçiş Paketi

TEB Arval, sürdürülebilir mobilite çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, birçok filonun enerji transformasyonunun önemli parçası haline gelen elektrikli araçlara sorunsuz geçiş sağlamak için 'Elektrikli Kolay Paketi' hazırladı.

TEB Arval, sürdürülebilir mobilite çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek, birçok filonun enerji transformasyonunun önemli parçası haline gelen elektrikli araçlara sorunsuz geçiş sağlamak için "Elektrikli Kolay Paketi" hazırladı.

TEB Arval'dan yapılan açıklamaya göre, kurumlara operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval, sürdürülebilir mobilite çözümlerine bir yenisini daha ekledi.

TEB Arval yeni ürünü ile müşterilerine elektrikli araç, şarj istasyonu, yedek benzinli araç ve şarj dolum kartlarından oluşan özel bir paket sunacak. Bu paket ile firmalar TEB Arval'ın sağlamış olduğu özel indirimlerden faydalanarak sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü hedeflerine kolaylıkla ulaşacaklar.

TEB Arval'ın elektrikli araç kiralayan müşterilerine sunduğu yeni paket, bir şirketin ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetler düşünülerek hazırlandı. Filolardaki enerji dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla özel müşteri temsilcilerince verilen SMaRT (Sürdürülebilir Mobilite ve Sorumluluk Hedefleri) danışmanlık hizmeti ile ihtiyaçlar belirleniyor.

İhtiyaca uygun şarj çözümleri için satın alma ya da kiralama seçenekleri sunuluyor. Şarj çözümleri için keşif, kurulum ve bakım işlemleri TEB Arval'ın anlaşmalı tedarikçileri tarafından yapılırken, isteyen firmalara ise yine özel indirim sağlanmış halka açık şarj istasyonlarında kullanabilecekleri şarj dolum kartları verilebiliyor.

Uzun mesafeli yolculukları için ise, yılda 14 güne kadar aynı segmentte benzinli yedek araç temini sağlanabiliyor. TEB Arval, sürdürülebilir mobilite ve sorumluluk hedefleri doğrultusunda hazırlamış olduğu özel "Elektrikli Kolay Paket" ile elektrikli araç geçişinde firmaların ve sürücülerin yolculuklarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Elektrikli araçlar karbon emisyonu daha düşük olması ve çevreye duyarlı olmalarının yanı sıra daha düşük yakıt maliyeti ve daha az bakım masrafı çıkarıyor. Halka açık şarj altyapısı hızla gelişiyor. Gün geçtikçe çeşitlenen elektrikli araç modelleri sayesinde sessiz ve yüksek sürüş konforu sunuyor.