TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması "Bankacılığın Ötesinde" temasıyla gerçekleşti - Haberler

Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılki Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması'nı "Bankacılığın Ötesinde" temasıyla gerçekleştirdi.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, Harvard Business Review Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın moderasyonunda gerçekleşen TEB Akıl Fikir ve Gençlik Buluşması "Bankacılığın Ötesinde" konulu panel ile başladı. Panelde TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık ve S360 Genel Müdürü Kerem Okumuş yenilikçi ürün, hizmet ve iş yapış şekilleriyle topluma, çevreye, ekonomiye pozitif etki yaratarak bankacılığın ötesine nasıl geçileceğini konuştular.

Etkinlik, sürdürülebilirlik alanında düşünce lideri, çok satan Trilyon Dolarlık Değişim (The Trillion Dollar Shift) ve Yeni Ekonomi İşi (New Economy Business) kitaplarının yazarı Marga Hoek'in "Dünyada Pozitif Etki Yaratarak Başarılı İşler Yapmak" oturumuyla devam etti.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, günümüzde gelinen noktada "yeterince iyi" olmanın yetmediğini, bunun ötesine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Leblebici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi sonrası dünya yeniden şekillenirken artık kimsenin tek başına değer üretemeyeceğini gördük. Yeni dünyada var olabilmek için kendimizi, şirketlerimizi, iş yapış şeklimizi, düşünce yapımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Üstelik bunu zeminin sürekli değiştiği, eski formüllerin ve genel kabullerin yeterince geçerli olmadığı bir ortamda yapmamız gerekiyor. Hem kurum içinde hem de kurum dışındaki paydaşlarla yapılan iş birlikleri başarının olmazsa olmaz faktörü haline geldi. Biz de çalışma arkadaşlarımız, öğrenciler, girişimciler, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, sektörün önde gelen isimleri ve üniversitelerle şu ana kadar oluşturduğumuz inovasyon ekosistemini her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Kurum içindeki girişimcilerimizi dinleyip yenilikçi fikirlerini birer girişimci gibi hayata geçirmeleri için onlara inovasyon ve girişimciliği destekleyen bir iş ortamı yaratıyoruz. Öğrencileri dinleyip onlara inovasyon yapmaları için destek oluyoruz. Girişimcileri dinleyip onlara sadece finansman desteği değil projelerini hayata nasıl geçirecekleri konusunda da rehberlik ediyoruz. Müşterilerimizi dinleyip onlara hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda benimsediğimiz 'iyi ve örnek bir banka' anlayışıyla hareket ediyoruz."

Leblebici, "bankacılığın ötesine" geçmek isteyen bankaların ya iş birliği yaptığı diğer platformlar için bankacılık hizmeti altyapısı sağlayacağını ya da platformu kendisi kurarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetleri finansal ürün ve hizmetlerle birlikte sunacağını vurguladı.

TEB olarak ülke ve topluma katkı sağlayan her türlü projeyi destekleyerek toplumda iyi ve örnek bir banka olmak istediklerini aktaran Leblebici, "Aynı şekilde müşterilerimize da 'iyi ve örnek bir banka' olmak istiyoruz. Bunun için ihracatçılarımızı destekliyor, Girişim Evleri ile girişimcilerimizin yanında oluyor, CEPTETEB İşte ile KOBİ'lerin hayatını kolaylaştırıyor, bireysel müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran ürün, hizmet ve çözümler sunuyoruz. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve toplumumuz olmak üzere tüm paydaşlarımız için 'iyi ve örnek banka' olma anlayışıyla hareket ediyoruz." değerlendirmelerde bulundu.

TEB İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu Işık da "Bankacılığın Ötesi" kavramını, birçok hizmet sağlayıcıdan oluşan bir ekosistem aracılığıyla birden fazla ürün ve hizmetin entegre ve tutarlı bir şekilde müşterilere sunulduğu platform ve hizmet tabanlı bir iş yaklaşımı olarak tanımladıklarını bildirerek, "Bu kavram, dijitalleşmenin artmasına paralel olarak önem kazanan, buradan beslenen ve özellikle finans sektörünü etkileyen temel bir yaklaşım. TEB olarak stratejik önceliklerimizden biri olan 'pozitif etki yaratan bankacılık' anlayışı da bizim için bankacılığın ötesine geçmek kavramının en önemli parçası. Yaptığımız tüm işlerde sürdürülebilirliğe, topluma, gençlerimize, çevreye nasıl bir pozitif etki yarattığımızı sorgulayarak, bu konuda daha iyi olmak için yollar arayarak, sürdürülebilirliği iş yapış şeklimizin merkezine koyuyoruz. Bunun için her geçen gün genişleyen bir ekosistemle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akıl Fikir Yarışması'na bu yıl 6 bin 500 başvuru

TEB Akıl Fikir Yarışması bu yıl 147 farklı üniversiteden başvuru alırken, gelen başvuru sayısı 6 bin 500'ü aştı. Projelerin yüzde 55'i üniversite öğrencilerinden, yüzde 35'i TEB müşterilerinden geldi.

Yarışmanın jürisi TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2C Proje Evi Kurucu Ortağı Didem Altop, Fast Company Kurucusu Rauf Ateş, 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, TRAngels Kurucu Ortağı Hüseyin Karayağız, KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Emin Alper Karaçar, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, DgPays Genel Müdürü Serkan Ömerbeyoğlu, Binovative Kurucusu Murat Peksavaş, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi İrem Şanal, LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş'ten oluştu.

TEB Akıl Fikir Yarışması'nın Öğrenci ve Yeni Mezun kategorisi birincisi Melih Şahaner, ikincisi Gökçe Ceylan ve üçüncüsü Mehmete Güler'e finansal ödüller verildi. Ayrıca en inovatif 3 proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA Bursu ile ödüllendirildi.

Müşteri kategorisinin birincisi Murat Kağıtcı, ikincisi Caner Çanak, üçüncüsü Musa Ağ oldu. Bu şampiyonlara finansal ödüller ve ayrıca birinciye akıllı telefon hediye edildi.

Girişimcilerin projelerinin değerlendirildiği Teknolojik Girişimci kategorisinde Müge Baltacı birinci olurken, ikinci Erhan Demircioğlu, üçüncü ise Burcu Bektaş Güneş oldu. Teknolojik Girişimci kategorisi şampiyonları finansal ödüller kazanırken, tüm finalistler TEB Girişim Evi'ne katılım hakkı kazandı.

TEB'in Türkiye'de bir ilk olan ve bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği TEB Kurum İçi Girişimcilik Programı ödülleri de törende dağıtıldı. Programa bu yıl 120 çalışan iç girişim projeleriyle başvurdu. TEB'in Kurum içi Girişimcilik Programı ile kurum içinde işbirliği ve ortak çalışma kültürü gelişirken, TEB'lilerin girişimci yanları da giderek güçleniyor. Program ile kurum içinde yenilikçi ve bankanın geleceğini değiştirebilecek projeler üreten ve projelerini bir girişimci gibi hayata geçiren "İç Girişimciler" yetiştirilmesi amaçlanıyor.