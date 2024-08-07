TCMB Yılın 3. Enflasyon Raporunu Açıklayacak

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 3. Enflasyon Raporu'nu yarın saat 10.30'da Ankara'da açıklayacak. TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 36'dan yüzde 38'e yükseltmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu yarın saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek açıklayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı bankanın internet sitesinde ve bankanın resmi X ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

Karahan, raporu açıklamasının ardından gazetecilerin ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.