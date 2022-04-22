TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak - Haberler

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TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-II"nin tanıtımı amacıyla 28 Nisan Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-II"nin tanıtımı amacıyla 28 Nisan Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak.

Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu, Ankara, TCMB, Ekonomi, Haberler

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