TCMB ve Gambiya Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gambiya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Gambiya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.
TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.
