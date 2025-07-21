TCMB Tüketici Enflasyonu Beklentilerini Açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,66 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,39'a geriledi. Ayrıca, döviz kuru ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler de kaydedildi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Yıllık enflasyon beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 iken, bu anket döneminde yüzde 29,66 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,56 iken, bu anket döneminde yüzde 23,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,35 iken, bu anket döneminde yüzde 17,08 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,58 olasılıkla yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,21 olasılıkla yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,34 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,67'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında, yüzde 39,34'ünün beklentilerinin yüzde 22,00 - 24,99 aralığında, yüzde 32,79'unun beklentilerinin yüzde 25,00 - 27,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,91 olasılıkla yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 25,00 olasılıkla yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 39,79 olasılıkla ise yüzde 18,00 - 20,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,76'sının beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 29,41'inin beklentilerinin yüzde 15,00 - 17,99 aralığında, yüzde 41,18'inin beklentilerinin yüzde 18,00 - 20,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,21 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 43,29 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,57 TL iken, bu anket döneminde 43,72 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,04 TL iken, bu anket döneminde 47,70 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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