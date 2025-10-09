TCMB Toplam Rezervleri Tarihinin En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Haberler

Güncelleme:
Haberler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artışla 87 milyar 28 milyon dolara, altın rezervleri ise 2 milyar 935 milyon dolar artışla 99 milyar 189 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artışla 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Eylül'de 86 milyar 699 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 935 milyon dolar yükselişle 99 milyar 189 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artışla 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
12.09.202593.36184.499177.860
19.09.202593.75585.098178.853
26.09.202596.25486.699182.953
03.10.202599.18987.028186.216

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
