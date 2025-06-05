TCMB Toplam Rezervleri 30 Mayıs Haftasında 153,19 Milyar Dolar

TCMB Toplam Rezervleri 30 Mayıs Haftasında 153,19 Milyar Dolar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 30 Mayıs haftasında toplam rezervlerini 80 milyon dolar artırarak 153 milyar 190 milyon dolara çıkardı. Brüt döviz rezervleri ise 936 milyon dolar artış göstererek 70 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Altın rezervleri ise 855 milyon dolar azalarak 83 milyar 164 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 30 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 80 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 30 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 936 milyon dolar yükselişle 70 milyar 26 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 23 Mayıs'ta 69 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 855 milyon dolar azalışla 84 milyar 19 milyon dolardan 83 milyar 164 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 80 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolardan 153 milyar 190 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
18.04.202582.25264.305146.557
25.04.202581.80059.250141.051
16.05.202580.25665.401145.657
23.05.202584.25669.090153.110
30.05.202583.16470.026153.190

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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