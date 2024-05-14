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TCMB TL Depo Alım İhalesinde 88 Milyar 750 Milyon TL Teklif Geldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 88 milyar 750 milyon lira oldu. İhalede gerçekleşme ise 49 milyar 999 milyon 800 bin lira olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 88 milyar 750 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 49 milyar 999 milyon 800 bin lira oldu. İhaleye 88 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,97 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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