TCMB TL Depo Alım İhalesinde 102 Milyar 200 Milyon TL Teklif Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 102 milyar 200 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 89 milyar 600 milyon lira olurken, ihaleye 102 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,74, maksimum faiz oranı 50,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,98 olarak ilan edildi.