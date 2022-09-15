Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar ABD doları azalarak 162 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 7,1 milyar dolar azalarak 154,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 85 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü.