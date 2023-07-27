TCMB: Temmuz Ayında Yüksek Fiyat Artışı ve Enflasyon Tahmin Ediliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin öncü göstergelerin yüksek bir aylık fiyat artışı ve yıllık enflasyonun önemli ölçüde yükselmesi beklentisini gösterdiğini açıkladı. Ayrıca turizm gelirlerinin cari dengeye katkı sunması ve ücret artışlarının enflasyonda yukarı yönlü baskıyı artıracağı belirtildi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), temmuz ayına ilişkin öncü göstergelerin oldukça yüksek bir aylık fiyat artışı olacağına işaret ettiğini ve buna bağlı olarak, yıllık enflasyonun da önemli ölçüde yükselmesinin tahmin edildiğini açıkladı.

Tcmb, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı. Türkiye'de yıllık enflasyonun 2022 yılının ekim ayında ulaştığı zirveye kıyasla 47,3 puan gerilediği ancak bununla birlikte yüksek seviyesini koruduğu belirtilerek, "Tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 3,92 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 1,38 puan düşerek yüzde 38,21 seviyesine gerilemiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Enflasyonun ana eğilimi 2022 yılı sonrası dönemde yavaşlasa da yüksek seyrini sürdürmektedir. Temmuz ayına ilişkin öncü göstergeler talep, ücret, döviz kuru, vergiler ve bozulan fiyatlama davranışları kanallarıyla oldukça yüksek bir aylık fiyat artışı olacağına işaret etmektedir. Buna bağlı olarak, yıllık enflasyonun da önemli ölçüde yükseleceği tahmin edilmektedir" denildi.

Ayrıca, TCMB uluslararası rezervlerinin haziran ayından itibaren güçlü bir artış eğilimine girdiği hatırlatılarak, "2022 yılı sonu itibarıyla 128,8 milyar dolar seviyesinden mayıs sonunda 98,5 milyar dolar seviyesine gerileyen TCMB brüt uluslararası rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 113,1 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" denildi.