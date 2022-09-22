TCMB: "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından... Ekonomi Haberleri TCMB: "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir. TCMB: "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir." Ekonomi Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu TCMB Ekonomi Haberler

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