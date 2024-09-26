TCMB Rezervleri Haftalık 156,4 Milyar Dolarla Tarihi Yükseklikte

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar artışla 156 milyar 392 milyon dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 153 milyar 550 milyon dolardan 156 milyar 392 milyon dolara yükseldi. TCMB verilerine göre, altın rezervleri 62 milyar 283 milyon 30 bin dolara yükseldi. Bir önceki dönemde bu rakam 61 milyar 394 milyon 570 bin dolar olarak kaydedilmişti. TCMB döviz rezervleri, 94 milyar 108 milyon 880 bin dolar seviyesine çıkarak, bir önceki hafta 92 milyar 155 milyon 140 bin dolar olan tutarın üzerine çıktı.

"Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı"

Açıklanan haftalık rezervlere dair açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı: "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor."