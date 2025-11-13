Haberler

TCMB Rezervleri 185 Milyar Dolara Yükseldi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında 1 milyar 449 milyon dolar artışla 185 milyar 47 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 81 milyar 985 milyon dolara çıkarken, altın rezervleri ise 103 milyar 61 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
10.10.2025102.39787.337189.734
17.10.2025111.16987.273198.442
24.10.2025104.66780.838185.506
31.10.2025103.21580.382183.598
07.11.2025103.06181.985185.047

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
