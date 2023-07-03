TCMB PPK Toplantı Özeti: Mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek...
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TCMB PPK Toplantı Özeti: Mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir.
TCMB PPK Toplantı Özeti: Mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir
Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi