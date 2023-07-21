TCMB Politika Faizini Yükseltti, Kredi Kartı Faiz Oranları Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyon ve artan mali risklerle mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltti. Bu faiz artışı sonrasında ise kredi ve kredi kartı faiz oranlarındaki üst limit de arttırıldı. Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının faiz tavanı da değişti. Bu düzenlemelerin yanı sıra, TCMB'nin ekonomideki diğer alanlarda da politika değişiklikleri yapması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek enflasyon ve artan mali risklerle mücadele etmek amacıyla politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltti. Bu faiz artışı sonrasında ise kredi ve kredi kartı faiz oranlarındaki üst limit de arttırıldı.

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının faiz tavanı değişti

Politika faizi artışı, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklara bir çözüm olarak görülüyor. Ancak vatandaşları ve mevduat sahiplerini etkileyecek önemli düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Buna göre Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde artış yaşanacak.

1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere, TCMB, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının (KMH) faiz tavanlarına üst limitler getirdi. Buna göre, kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91'den yüzde 2,13'e yükseltildi. Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77 olarak belirlendi. Ticari krediler için tavan uygulama yüzde 37,8'e yükseldi.

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Bu düzenlemelerin yanı sıra, TCMB'nin ekonomideki diğer alanlarda da politika değişiklikleri yapması bekleniyor. Enflasyon ve mali risklerle mücadele için TCMB'nin para politikalarını sıkılaştırmaya devam edebileceği düşünülüyor.

Kredi kartı ve KMH üst limiti geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenmişti. Daha önce yayınlanan karar ile yüzde 1.36'ya 0.55 puan eklenmesiyle Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1.91'e yükseltilmişti. Ancak artık bu limit yüzde 2,77 olarak uygulanacak.

Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de referans oran 1-31 Temmuz tarihleri arasında yüzde 1.36 olarak belirlendi. Buna göre kredi kartlarına temmuz ayında uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 1.91 olan referans faiz oranına yüzde 0.82 eklenmesiyle yüzde 2,77 olacak.

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