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TCMB, Politika Faizini Sabit Tutmaya Devam Ediyor

TCMB, Politika Faizini Sabit Tutmaya Devam Ediyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek politika faizini sabit tutma kararını açıkladı. Kurul, yurt içi talep ve enflasyonist risklerin izleneceğini belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir" açıklamasını yaptı.

TCMB Para Politikaları Kurulu (PPK), yüzde 50 olan politika faizini eylül ayında da sabit tuttu. Merkez Bankası, politika faizini nisandan beri altıncı kez sabit tutmuş oldu. TCMB PPK toplantısının ardından karara ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

"Yurt içi talepte dengelenme, aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda makroihtiyati adımlarla desteklenecek"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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