TCMB, Paypole Ödeme Hizmetleri'nin Faaliyet İznini İptal Etti

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı ve 6493 sayılı kanun kapsamında alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 27 Nisan 2023 ve 11429/21028 sayılı kararıyla Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izni iptal edildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
