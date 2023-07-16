TCMB, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerini genişletti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin kapsamını genişletti. Şirketin ödeme hizmetleri faaliyetleri daha da genişletilerek yeni hizmetler sunulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izinlerinin kapsamını genişletti.

TCMB'nin söz konusu şirketin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin daha önce onaylanan ödeme hizmetleri faaliyetleri "para havalesi" ile "ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma" hizmetlerini içerecek şekilde genişletildi.

Ayrıca şirket, ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini de sunacak.