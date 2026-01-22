Haberler

Merkez Bankası rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Brüt döviz rezervleri 84 milyar 155 milyon dolara, altın rezervleri ise 121 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Ocak'ta 79 milyar 347 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ilk kez 200 milyar doları aştı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11. 202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
19.12.2025112.90379.410192.312
26.12.2025116.89476.978193.872
02.01.2026114.52674.564189.090
09.01.2026116.72879.347196.075
16.01.2026121.02284.155205.177

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
