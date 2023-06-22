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TCMB'nin toplam rezervleri 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi

TCMB'nin toplam rezervleri 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi

Ekonomi Haberleri

TCMB'nin 16 Haziran haftasındaki toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 25 milyon dolar artarak 42 milyar 18 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 9 Haziran'da 57 milyar 790 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan, 42 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artışla 99 milyar 783 milyon dolardan 102 milyar 801 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783
16.06.202342.01860.783102.801

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Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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