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TCMB'nin TL depo alım ihalelerinde teklif tutarı arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 gün ve 1 hafta vadeli TL depo alım ihalelerinde teklif tutarı arttı. İhalelerde minimum faiz oranı yüzde 49,90 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 100 milyar liralık 2 gün ve 1 hafta vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesinde teklif tutarı sırasıyla 104 milyar 500 milyon lira ve 65 milyar 500 milyon lira oldu.

TCMB'nin 2 gün vadeli TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 99 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 104 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,97 olarak ilan edildi.

Bankanın 1 hafta vadeli TL depo alım ihalesinde ise gerçekleşme 60 milyar 500 milyon lira, ihaleye gelen teklif tutarı 65 milyar 500 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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