TCMB'nin Rezervleri 168 Milyar Doları Aştı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri ise 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 168 milyar 569 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 18 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Temmuz'da 81 milyar 551 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 574 milyon dolar yükselişle 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 326 milyon dolar artışla 166 milyar 243 milyon dolardan 168 milyar 569 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
4.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
27.06.202583.31671.095154.411
04.07.202584.61179.786164.397
11.07.202584.69281.551166.243
18.07.202585.26683.303168.567

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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