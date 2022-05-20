Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi - Haberler

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Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi

ANKA - Esra Alus - Ekonomi
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Tcmb'nin Rezervleri 101 Milyar 941 Milyon Dolara Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 4 milyar 821 milyon dolar azalarak 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 40 MİLYAR 743 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Aynı dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.

Böylece, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.

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ANKA / Esra Alus - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekonomi, Haberler

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