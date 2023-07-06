Üye Girişi
Haberler
TCMB'nin Rezervleri 1 Milyar Dolar Arttı

TCMB'nin Rezervleri 1 Milyar Dolar Arttı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 117 milyon dolar artarak 41 milyar 432 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783
16.06.202342.01860.783102.801
23.06.202341.31566.246107.561
27.06.202341.43267.155108.587

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title