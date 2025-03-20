TCMB'nin Resmi Rezerv Varlıkları Yüzde 0,7 Arttı

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 171,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri verilerini yayımlandı. Buna göre resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 0,7 artarak 171,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 89,6 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,6 artarak 74,0 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 artarak 7,5 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün ( Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1,3 azalarak 100,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 4,3 azalarak 48,7 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 artarak 51,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,7 milyar ABD doları ve döviz alacakları 8,6 milyar ABD doları olup, net döviz yükümlülükleri 11,1 milyar ABD doları seviyesinde oldu. - İSTANBUL