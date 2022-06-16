Tcmb: Döviz Varlıkları Yüzde 9,8 Azalarak 52,2 Milyar Dolara Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayıs ayında, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalarak, 52,2 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası, mayıs ayına ait uluslararası rezervler ve döviz likidite gelişmelerini açıkladı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,8 azalarak 101,7 milyar ABD doları düzeyine indi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 9,8 azalarak 52,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,0 artarak 41,9 milyar ABD doları oldu.

VADESİNE 1 YIL VE DAHA AZ KALMIŞ 23,1 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ ÇIKIŞI OLACAK

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 23,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 17,4 milyar doları ana para, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,5 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 29,5 milyar ABD doları bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 54,0 milyar ABD doları oldu.

ANKA / Ekonomi