Resmi rezerv varlıkları Haziran'da yüzde 3,3 azaldı

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 98,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 98,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 azalarak 49,7 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 1,8 azalarak 41,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 17,5 milyar Dolar anapara, 5,7 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 63 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 27,6 milyar dolar bir ay vadeli.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 56,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi