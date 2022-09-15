Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu

Ekonomi Haberleri

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta 111,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Ağustos 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artarak 111,2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 18,7 artışla 63,7 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 0,1 yükselişle 40,2 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 31 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25,2 milyar doları anapara, 5,8 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 30,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalarak 54,7 milyar dolara indi.?????????????

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title