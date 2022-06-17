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TCMB'nin haziran ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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TCMB'nin haziran ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 64,59 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 64,59 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,97 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,77'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 57,92'den yüzde 64,59'a çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,28'ten 37,91'e, 24 ay sonrası için de yüzde 19,54'ten 22,04'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,89 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 23,1 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,8'e geriledi.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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