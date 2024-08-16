TCMB'nin Enflasyon Beklentileri Açıklandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisinin yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisinin de 19,32'den 19,30'a gerilediğini açıkladı.

TCMB, Ağustos 2024 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. 2024 yılı ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 50,30 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşti.