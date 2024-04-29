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TCMB'nin 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantı, elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Tcmb'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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