TCMB, Kur Korumalı Mevduat Uygulamasını Sonlandırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 itibariyle sona ereceğini açıkladı. Alınan karar ile KKM'nin TL'ye geçiş hedefi de kaldırılmış oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 itibariyle sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre KKM uygulaması sona erdirildi. TCMB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
