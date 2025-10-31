Haberler

TCMB, Kazakistan Tengesi'ni Döviz Listesine Ekledi

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz alım satım listesine Kazakistan Tengesi'ni ekledi. Bu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni ekledi.

TCMB'nin konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, TCMB, alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni de ilave etti.

TCMB tarafından alım satıma konusu yapılan dövizlerin listesi şöyle oldu:

Döviz CinsiDöviz Kodu
ABD DolarıUSD
Avustralya DolarıAUD
Azerbaycan Yeni ManatıAZN
Birleşik Arap Emirlikleri DirhemiAED
Bulgar LevasıBGN
Çin YuanıCNY
Danimarka KronuDKK
EuroEUR
Güney Kore WonuKRW
İngiliz SterliniGBP
İsveç KronuSEK
İsviçre FrangıCHF
Japon YeniJPY
Kanada DolarıCAD
Katar RiyaliQAR
Kazakistan TengesiKZT
Kuveyt DinarıKWD
Norveç KronuNOK
Pakistan RupisiPKR
Rumen LeyiRON
Rus RublesiRUB
Suudi Arabistan RiyaliSAR

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
