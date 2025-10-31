TCMB, Kazakistan Tengesi'ni Döviz Listesine Ekledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni ekledi.

TCMB'nin konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, TCMB, alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni de ilave etti.

TCMB tarafından alım satıma konusu yapılan dövizlerin listesi şöyle oldu: