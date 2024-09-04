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TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke merkez bankası arasında teknik çalışmaların yürütülmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında, dün, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde mutabakat zaptına imza atıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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