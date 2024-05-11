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TCMB ihalelerinde fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihaleleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihaleleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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