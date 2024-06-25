TCMB Haziran Ayı Politika Faiz Kararını Açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı politika faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları anketine göre; faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.
(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı politika faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü açıklayacak.
Merkez Bankası, haziran ayı politika faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü açıklayacak. Politika faizi şu anda yüzde 50 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları anketine göre; faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.
Merkez Bankası, son 1 yılda 4 bin 150 baz puanlık faiz artışı yaptı.