TCMB, faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları- Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle temmuz ve ağustos ayı için faiz kararlarının açıklanacağı tarihleri değiştirdi.

TCMB, Başkan Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları- Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması nedeniyle temmuz ve ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Böylece, faiz kararlarının açıklanacağı tarihler de değişmiş oldu.

Duyuruya göre; 25 Temmuz'da yapılacak olan PPK toplantısı 23 Temmuz, 22 Ağustos'ta yapılacak olan PPK toplantısı ise 20 Ağustos olarak güncellendi.

Fatih Karahan, eski TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'dan sonra fiziki olarak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılan ilk Merkez Bankası başkanı olacak. Çetinkaya, 2017 yılında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılmıştı.