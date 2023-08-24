TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi...
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TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi.
TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi
Kaynak: AA / Ekonomi