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TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi...

Ekonomi Haberleri

TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi.

TCMB faiz kararının ardından banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 4'e yaklaştı, Türkiye'nin CDS'si 394,6 baz puana indi ve dolar/TL yüzde 2 geriledi

Kaynak: AA / Ekonomi

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