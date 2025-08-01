TCMB, Döviz Dönüşüm Destek Uygulamasını Uzattı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine uzatmaya karar verdi.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Banka firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025'ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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