Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı - Haberler

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Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı

ANKA - Ekonomi
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Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkardı.

TCMB Türk lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları hakkında yaptığı açıklamada TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığını bildirdi. Bankalar arası para piyasası işlemleri için Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)  teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu.

TCMB ayrıca liralaşma stratejisi çerçevesinde TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları değerlendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

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ANKA / Ekonomi

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