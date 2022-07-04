Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkardı. TCMB Türk lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları hakkında yaptığı açıklamada TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığını bildirdi. Bankalar arası para piyasası işlemleri için Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu. TCMB ayrıca liralaşma stratejisi çerçevesinde TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları değerlendirilmeye devam edileceğini vurguladı. ANKA / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Tcmb, Tüfe Endeksli Kıymetlerin İskonto Oranını Yüzde 30'dan Yüzde 50'ye Çıkardı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.