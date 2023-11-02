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TCMB'den parasal sıkılaştırma açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketim talebinin dengelenmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla parasal sıkılaştırma sürecini desteklediğini açıkladı. TCMB, uyguladığı seçici kredi sıkılaştırmasıyla arz ve talep dengesini gözetmekte olduğunu belirtti.