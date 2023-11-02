TCMB'den parasal sıkılaştırma açıklaması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketim talebinin dengelenmesi ve Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla parasal sıkılaştırma sürecini desteklediğini açıkladı. TCMB, uyguladığı seçici kredi sıkılaştırmasıyla arz ve talep dengesini gözetmekte olduğunu belirtti.
TCMB: "Tüketim talebinin dengelenmesi, parasal sıkılaştırma sürecinde Türk lirası tasarruf araçlarına olan talebin artırılmasıyla desteklenmektedir. Uyguladığımız seçici kredi sıkılaştırması, arz ve talep dengesinin de uyumunu gözetmektedir. Parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin devreye girmesiyle, bu kademeli dengelenmenin süreceğini öngörüyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi