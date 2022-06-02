TCMB'den Para Politikası Kurulu toplantı özeti - Haberler

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıkladı. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışa en çok etki eden gruplar gıda, enerji ve hizmet grupları oldu. Uluslararası enerji fiyatlarındaki düşüş kalıcı olmadı, fiyatlar mayısta yeniden yükselişe geçti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, tüketici fiyatlarının nisanda yüzde 7,25 artarak yıllık enflasyonun 8,83 puan yükselişle yüzde 69,97 olarak gerçekleştiği belirtilip, şunlar kaydedildi:

Piyasa katılımcıları anketi mayıs ayı sonuçlarının enflasyon beklentilerinin kısa vadede daha belirgin olmak üzere tüm vadelerde arttığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, "Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 11,48 puanlık artışla yüzde 57,92, gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi 4,87 puan artışla yüzde 33,28 seviyesine yükselmiştir. Mevcut durumda, gelecek yirmi dört aya ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 19,54, gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 9,96 seviyesindedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi