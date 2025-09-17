Haberler

TCMB'den IQ Money'nin Faaliyet İzninin İptali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 Haziran 2013 ve 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 10 Eylül 2020 ve 10953/20552 sayılı TCMB kararı ile IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
