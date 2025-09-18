TCMB'den Bankaların Ücretlerine Düzenleme

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar kredi tahsis ücretini, dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere tüm kredi limitleri üzerinden alabilecek. Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen limitin yüzde 0,20'sini aşamayacak. Limit artırımlarında yeni tahsis ücreti uygulanabilecek, ancak müşteri talebi olmadan yapılan tahsis veya yenilemelerde ücret alınamayacak. Nakdi kredilerde uygulanacak kredi kullandırım ücreti ise en fazla yüzde 1,10 olarak belirlendi. Rotatif kredilerde bu oran, yıllık ortalama bakiye üzerinden hesaplanacak.

Üye iş yeri ücretlerinde de düzenlemeye gidildi. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Banka kartı işlemlerinde ise bu oran yüzde 1,04'ü aşamayacak.

Üye iş yerleri için ödeme süreleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirildi. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde tutarların iş yeri kullanımına geçmesi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Ayrıca, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler için de aynı düzenlemeler geçerli olacak.

Düzenlemenin 1 Kasım 2025'te yürürlüğe gireceği ve hükümlerini TCMB Başkanı'nın yürüteceği kaydedildi.